The following have been named to the Littlefork-Big Falls High School fourth quarter honor roll. The Honor Roll includes the following categories: The Principal’s List is for students who achieve a perfect “A” with an average between 3.995 and 4.0; the “A” Honor Roll is for those with an average between 3.695 and 3.994; the “B” Honor Roll is for students achieving an average between 3.0 and 3.694.
Principal’s List
Grade 12: Dale Erickson
Grade 11: Destiny Piekarski, Bryanna Wichner, Andi Williams
Grade 10: Ian Blumer, Owen Erickson, Kallie Henrickson
Grade 9: Megan Hanley, Kurtis Patterson, Ashley Splett
Grade 8: Grant Patterson, Anissa Wimmer
Grade 7: Roman Chlebecek, Landon Zub
“A” Honor Roll
Grade 12: Kaylandra Banner, Cassidy Hagen, Nathan Kennedy, Nissa Thomas, Evan Timmer
Grade 11: Aidan Anderson, Olivia Clayton, Lillian Patterson, Valencia Pilar
Grade 10: Jason Boorman, Micah Chlebecek, Colin Estabrooks, Amber Krause, Emily Shoquist, Katerina Simutkin, Tatum Taylor-Nelson, Emberlyn Whiteford
Grade 9: Marie Hanley, Alina Yanyuk
Grade 8: Quinne Anderson, Kayleigh Cassibo, Kaitlyn Droba, Lacey Eidman, Travis Ferguson, Megan Galusha, Dominick Juen, Kadence Schmidtbauer, Victoriya Yanyuk
Grade 7: Brooks Bilben, Miley Davis, Emet Erickson, Kaydon Lindmark, Jax Sullivan, Elizabeth Wendt
“B” Honor Roll
Grade 12: Jerrell Banner, Chanda Blesi, Blake Chlebecek, Shaylee Eliason, Briana Erickson, Theresa Freeman, Joshua Heppner
Grade 11: Emma Barg, Karlie Gustafson, Abby Hauner, Margaret Larson, Haylee Maish, Lidiya Simutkin, Nicholas Smith, Brandon Tilander, Destiny Zaren
Grade 10: Donilee Heppner
Grade 9: Oliver Fisher, Madalynn Jenkinson, Elizabeth Krall, Addison Williams
Grade 8: Noah Albrecht, Anthony Boorman, Tessa Decker, Kora Gustafson, Tanner Gustafson, Lydia Heppner, Thomas Larson
Grade 7: Jessalynne Bergstrom, Deric Gustafson, Keegan Gustafson, Makenzie Hell, Drew Maish, Annalee McClellan, Kayloni Rousseau, Seth Smith, Tia Thompson, Jenika Wills