Littlefork-Big Falls High School has released the 2019-20 second quarter honor roll.
The honor roll includes the following categories: The principal’s list is for students who achieve a perfect “A” with an average between 3.995 and 4.0; the “A” honor roll is for those with an average between 3.695 and 3.994; and the “B” honor roll is for students achieving an average between 3.0 and 3.694.
Principal’s List
Grade 12
Kalsie Barg
Anthony Cipriano
Danielle Erickson
Jacob Peterson
Elvera Simutkin
Megan Splett
McKenzie Swenson
Grade 11
Blake Chlebecek
Dale Erickson
Grade 10
Breanna Johnson
Destiny Piekarski
Bryanna Wichner
Andi Williams
Grade 9
Micah Chlebecek
Owen Erickson
Kallie Henrickson
Tatum Taylor-Nelson
Grade 8
Ashley Splett
Addison Williams
Grade 7
Anissa Wimmer
'A' Honor Roll
Grade 12
Jacklynne Johnson
Matthew Kennedy
Kelly Krause
Elise Larson
Sydney Stevens
Grade 11
Chanda Blesi
Theresa Freeman
Nathan Kennedy
Nissa Thomas
Grade 10
Lucy Knaak
Lillian Patterson
Lidiya Simutkin
Grade 9
Ian Blumer
Donilee Heppner
Charles Knaak
Amber Krause
Emily Shoquist
Katerina Simutkin
Emberlyn Whiteford
Grade 8
Marie Hanley
Kurtis Patterson
Grade 7
Quinne Anderson
Kayleigh Cassibo
Kaitlyn Droba
Emerald Estabrooks
Travis Ferguson
Lydia Heppner
Grant Patterson
Kadence Schmidtbauer
'B' Honor Roll
Grade 12
Justin Cutrer
Emily Fairchild
Robert Hazelton
Trysten Hobbs
Mikayla Klassy-Porter
Gabriel McManus
Cameron McRoberts
Devon Reller
Abby Smith
Mikel Tomczak
Grade 11
Jerrell Banner
Kaylandra Banner
David Bortnik
Shaylee Eliason
Briana Erickson
Alicia Kelly
Natalie Knaeble
Evan Timmer
Grade 10
Aidan Anderson
Emma Barg
Olivia Clayton
Karlie Gustafson
Abby Hauner
Logan Hobbs
Margaret Larson
Valencia Pilar
Jackie Wills
Destiny Zaren
Grade 9
Jason Boorman
Colin Estabrooks
Owen Peterson
Ashton Werdier
Samuel Williams
Grade 8
Makayla Bradseth
Elizabeth Brittain
Seth Donner
Megan Hanley
Wyatt Hell
Tiana Sweatt (Thramer)
Hendrix Torgerson
Grade 7
Noah Albrecht
Abigail Bishop
Axel Bolter
Lacey Eidman
Seth Ferguson-Kimball
Megan Galusha
Kora Gustafson
Tanner Gustafson
Taylor Hauner
Dominick Juen
Alan Knaeble
Thomas Larson
Stephen Simutkin
Levi Thydean