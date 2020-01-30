Education
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Littlefork-Big Falls High School has released the 2019-20 second quarter honor roll.

The honor roll includes the following categories: The principal’s list is for students who achieve a perfect “A” with an average between 3.995 and 4.0; the “A” honor roll is for those with an average between 3.695 and 3.994; and the “B” honor roll is for students achieving an average between 3.0 and 3.694.

Principal’s List

Grade 12

Kalsie Barg

Anthony Cipriano

Danielle Erickson

Jacob Peterson

Elvera Simutkin

Megan Splett

McKenzie Swenson

Grade 11

Blake Chlebecek

Dale Erickson

Grade 10

Breanna Johnson

Destiny Piekarski

Bryanna Wichner

Andi Williams

Grade 9

Micah Chlebecek

Owen Erickson

Kallie Henrickson

Tatum Taylor-Nelson

Grade 8

Ashley Splett

Addison Williams

Grade 7

Anissa Wimmer

'A' Honor Roll

Grade 12

Jacklynne Johnson

Matthew Kennedy

Kelly Krause

Elise Larson

Sydney Stevens

Grade 11

Chanda Blesi

Theresa Freeman

Nathan Kennedy

Nissa Thomas

Grade 10

Lucy Knaak

Lillian Patterson

Lidiya Simutkin

Grade 9

Ian Blumer

Donilee Heppner

Charles Knaak

Amber Krause

Emily Shoquist

Katerina Simutkin

Emberlyn Whiteford

Grade 8

Marie Hanley

Kurtis Patterson

Grade 7

Quinne Anderson

Kayleigh Cassibo

Kaitlyn Droba

Emerald Estabrooks

Travis Ferguson

Lydia Heppner

Grant Patterson

Kadence Schmidtbauer

'B' Honor Roll

Grade 12

Justin Cutrer

Emily Fairchild

Robert Hazelton

Trysten Hobbs

Mikayla Klassy-Porter

Gabriel McManus

Cameron McRoberts

Devon Reller

Abby Smith

Mikel Tomczak

Grade 11

Jerrell Banner

Kaylandra Banner

David Bortnik

Shaylee Eliason

Briana Erickson

Alicia Kelly

Natalie Knaeble

Evan Timmer

Grade 10

Aidan Anderson

Emma Barg

Olivia Clayton

Karlie Gustafson

Abby Hauner

Logan Hobbs

Margaret Larson

Valencia Pilar

Jackie Wills

Destiny Zaren

Grade 9

Jason Boorman

Colin Estabrooks

Owen Peterson

Ashton Werdier

Samuel Williams

Grade 8

Makayla Bradseth

Elizabeth Brittain

Seth Donner

Megan Hanley

Wyatt Hell

Tiana Sweatt (Thramer)

Hendrix Torgerson

Grade 7

Noah Albrecht

Abigail Bishop

Axel Bolter

Lacey Eidman

Seth Ferguson-Kimball

Megan Galusha

Kora Gustafson

Tanner Gustafson

Taylor Hauner

Dominick Juen

Alan Knaeble

Thomas Larson

Stephen Simutkin

Levi Thydean

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