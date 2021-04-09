Littlefork-Big Falls School administration has named the following students to its honor rolls.
Principal’s List
Grade 12: Chanda Blesi
Grade 11: Bryanna Wichner
Grade 10: Micah Chlebecek, Owen Erickson, Kallie Henrickson, Tatum Taylor-Nelson
Grade 9: Megan Hanley, Ashley Splett
Grade 8: Anissa Wimmer
Grade 7: Roman Chlebecek, Jax Sullivan, Landon Zub
A” Honor Roll
Grade 12: Kaylandra Banner, Theresa Freeman, Cassidy Hagen, Nathan Kennedy, Evan Timmer
Grade 11: Aidan Anderson, Olivia Clayton, Abby Hauner. Lucy Knaak
Grade 10: Ian Blumer, Jason Boorman, Amber Krause, Emily Shoquist, Katerina Simutkin
Grade 9: Marie Hanley, Kurtis Patterson, Alina Yanyuk
Grade 8: Quinne Anderson, Kayleigh Cassibo, Kaitlyn Droba, Travis Ferguson, Dominick Juen, Grant Patterson, Kadence Schmidtbauer, Victoriya Yanyuk
Grade 7: Jessalynne Bergstrom, Miley Davis. Makenzie Hell, Tyler Hell, Thatcher Jenkinson, Kaydon Lindmark, Elizabeth Wendt
“B” Honor Roll
Grade 12: Jerrell Banner, Nissa Thomas
Grade 11: Logan Hobbs, Alek Peters, Valencia Pilar, Jackie Wills, Destiny Zaren
Grade 10: Colin Estabrooks, Donilee Heppner, Ashton Werdier, Emberlyn Whiteford
Grade 9: Harley Barnett, Wyatt Hell, Madalynn Jenkinson, Elizabeth Krall, Tiana Sweatt, Addison Williams
Grade 8: Abigail Bishop, Anthony Boorman, Tessa Decker, Lacey Eidman, Megan Galusha, Tanner Gustafson, Thomas Larson, Stephen Simutkin
Grade 7: Brooks Bilben, Emet Erickson, Maegan Erickson, Keegan Gustafson, Braydon Kurhais, Annalee McClellan, Kayloni Rousseau, Seth Smith, Tia Thompson, Jenika Wills, Annika York