Honor roll

Principal’s List

Grade 12:

Kalsie Barg, Anthony Cipriano, Danielle Erickson, Trysten Hobbs, Kelly Krause, Elise Larson, Jacob Peterson, Devon Reller, Megan Splett, Sydney Stevens, and McKenzie Swenson

Grade 11: 

Kaylandra Banner, Blake Chlebecek, Theresa Freeman, Nathan Kennedy, Nissa Thomas, and Evan Timmer

Grade 10: 

Aidan Anderson, Karlie Gustafson, Abby Hauner, Breanna Johnson, Lillian Patterson, Destiny Piekarski, Lidiya Simutkin, Bryanna Wichner, Andi Williams, and Jackie Wills

Grade 9: 

Ian Blumer, Jason Boorman, Micah Chlebecek, Owen Erickson, Kallie Henrickson, Donilee Heppner, Charles Knaak, Owen Peterson, Emily Shoquist, Katerina Simutkin, Tatum Taylor-Nelson, Ashton Werdier, and Emberlyn Whiteford

Grade 8: 

Kurtis Patterson and Ashley Splett

Grade 7: 

Quinne Anderson, Kaitlyn Droba, Emerald Estabrooks, Travis Ferguson, Grant Patterson, and Anissa Wimmer

A Honor Roll 

Grade 12: 

Dale Erickson, Jacklynne Johnson, Cameron McRoberts, and Mikel Tomczak

Grade 11: 

Jerrell Banner, Chanda Blesi, and David Bortnik

Grade 10: 

Lucy Knaak, Margaret Larson, and Destiny Zaren

Grade 9: 

Colin Estabrooks and Amber Krause

Grade 8: 

Addison Williams

Grade 7: 

Abigail Bishop, Anthony Boorman, Tanner Gustafson, Lydia Heppner, Dominick Juen, Alan Knaeble, Thomas Larson, Kadence Schmidtbauer, and Stephen Simutkin

B Honor Roll 

Grade 12: 

Justin Cutrer, Emily Fairchild, Robert Hazelton, Matthew Kennedy, Kya Scholler, and Elvera Simutkin

Grade 11: 

Shaylee Eliason, Cassidy Hagen, Katrina Horton, Alicia Kelly, and Natalie Knaeble

Grade 10:

Blake Anderson, Logan Legarrie, and Mia Stenberg

Grade 9

Samuel Williams

Grade 8

Oliver Fisher, Marie Hanley, Megan Hanley, Gavin Jensen, Jaden Johnson, Brayden Maish, and Hendrix Torgerson

Grade 7

Noah Albrecht, Axel Bolter, Kayleigh Cassibo, Lindsi Christenson, Seth Ferguson-Kimball, Megan Galusha, Kora Gustafson, Taylor Hauner, and Levi Thydean

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