Principal’s List
Grade 12:
Kalsie Barg, Anthony Cipriano, Danielle Erickson, Trysten Hobbs, Kelly Krause, Elise Larson, Jacob Peterson, Devon Reller, Megan Splett, Sydney Stevens, and McKenzie Swenson
Grade 11:
Kaylandra Banner, Blake Chlebecek, Theresa Freeman, Nathan Kennedy, Nissa Thomas, and Evan Timmer
Grade 10:
Aidan Anderson, Karlie Gustafson, Abby Hauner, Breanna Johnson, Lillian Patterson, Destiny Piekarski, Lidiya Simutkin, Bryanna Wichner, Andi Williams, and Jackie Wills
Grade 9:
Ian Blumer, Jason Boorman, Micah Chlebecek, Owen Erickson, Kallie Henrickson, Donilee Heppner, Charles Knaak, Owen Peterson, Emily Shoquist, Katerina Simutkin, Tatum Taylor-Nelson, Ashton Werdier, and Emberlyn Whiteford
Grade 8:
Kurtis Patterson and Ashley Splett
Grade 7:
Quinne Anderson, Kaitlyn Droba, Emerald Estabrooks, Travis Ferguson, Grant Patterson, and Anissa Wimmer
A Honor Roll
Grade 12:
Dale Erickson, Jacklynne Johnson, Cameron McRoberts, and Mikel Tomczak
Grade 11:
Jerrell Banner, Chanda Blesi, and David Bortnik
Grade 10:
Lucy Knaak, Margaret Larson, and Destiny Zaren
Grade 9:
Colin Estabrooks and Amber Krause
Grade 8:
Addison Williams
Grade 7:
Abigail Bishop, Anthony Boorman, Tanner Gustafson, Lydia Heppner, Dominick Juen, Alan Knaeble, Thomas Larson, Kadence Schmidtbauer, and Stephen Simutkin
B Honor Roll
Grade 12:
Justin Cutrer, Emily Fairchild, Robert Hazelton, Matthew Kennedy, Kya Scholler, and Elvera Simutkin
Grade 11:
Shaylee Eliason, Cassidy Hagen, Katrina Horton, Alicia Kelly, and Natalie Knaeble
Grade 10:
Blake Anderson, Logan Legarrie, and Mia Stenberg
Grade 9
Samuel Williams
Grade 8
Oliver Fisher, Marie Hanley, Megan Hanley, Gavin Jensen, Jaden Johnson, Brayden Maish, and Hendrix Torgerson
Grade 7
Noah Albrecht, Axel Bolter, Kayleigh Cassibo, Lindsi Christenson, Seth Ferguson-Kimball, Megan Galusha, Kora Gustafson, Taylor Hauner, and Levi Thydean