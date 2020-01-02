NFL playoffs (Wildcard Round)
AFC
(1) Baltimore Ravens and (2) Kansas City Chiefs get 1st round bye
(3) New England Patriots vs. (6) Tennessee Titans
(4) Houston Texans vs. (5) Buffalo Bills
NFC
(1) San Francisco 49ers and (2) Green Bay Packers get 1st round bye
(3) New Orleans Saints vs. (6) Minnesota Vikings
(4) Philadelphia Eagles vs. (5) Seattle Seahawks
NHL
Central Division
1. St. Louis Blues (26-9-6)
2. Colorado Avalanche (23-13-4)
3. Dallas Stars (23-14-4)
4. Winnipeg Jets (22-15-3)
5. Minnesota Wild (19-17-5)
6. Nashville Predators (18-15-6)
7. Chicago Blackhawks (18-17-6)
NBA
Northwest Division
1. Denver Nuggets (23-10)
2. Utah Jazz (21-12)
3. Oklahoma City Thunder (18-15)
4. Portland Trail Blazers (14-21)
5. Minnesota Timberwolves (12-21)
*Standings up to date at press time, 01/02